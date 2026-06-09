الرئيس اللبناني يطلع على تحضيرات الجلسة المقبلة من المفاوضات مع إسرائيل

أطلع الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الثلاثاء، على أجواء المفاوضات في واشنطن.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن رئيس الجمهورية أطلع من رئيس الوفد المفاوض في واشنطن السفير سيمون كرم، على أجواء الجلسة الأخيرة للمفاوضات مع الجانب الاسرائيلي في الخارجية الأمريكية.

وأشارت الوكالة إلى إطلاع الرئيس عون أيضا على التحضيرات الجارية لانعقاد الجلسة المقبلة المقررة في 22 من الشهر الجاري.

وعقدت الجولة الرابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين ، وُأعلن ، في بيان عقب نهايتها ، عن اتفاق "إسرائيل ولبنان على تنفيذ وقف لإطلاق النار".