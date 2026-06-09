إصابة 6 أشخاص بحالات اختناق إثر حريق شقة سكنية بأكتوبر

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أصيب 6 أشخاص بحالات اختناق؛ إثر حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الثالث بعقار مكون من 6 طوابق بكموند في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد نشوب حريق داخل شقة سكنية بالمكان المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل الحريق.

وجرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع امتدادها إلى المجاورات وسيطرت القوات على الحريق، الذي تسبب في إصابة 6 اشخاص بحالات اختناق، تم إسعافهم بمكان الحادث.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.