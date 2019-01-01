وهبي الخزري: قدمنا مباراة كبيرة أمام غانا

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أكد وهبي الخزري صانع ألعاب المنتخب التونسي وسانت اتيان الفرنسي، أن منتخب بلاده قدم مباراة جيدة جدًا أمام غانا في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة الحالية وحتى 19 يوليو الجاري.

وانتهت المباراة بفوز نسور قرطاج عن طريق ركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد تعادلهما في الوقت الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.

وقال الخزري عقب المباراة في تصريحات تلفزيونية: "قدمنا مباراة عظيمة وكبيرة اليوم أمام فريق كبير مثل غانا، في بداية البطولة لم نكن جيدين وتلقينا الكثير من النقد لكننا في حالة جيدة اليوم".

وعن مباراة تونس المقبلة في ربع نهائي البطولة أمام مدغشقر أضاف: "هم فريق يقدم كرة قدم جميلة، ويؤدون بطولة جيدة للغاية حتى الآن وطموحين للغاية".

وتلتقي تونس مع منتخب مدغشقر مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة.