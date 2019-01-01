إندونيسيا تعيد 210 أطنان من النفايات إلى أستراليا

صرح مسؤول إندونيسي اليوم الثلاثاء بأن إندونيسيا بصدد إعادة أكثر من 210 أطنان من النفايات إلى أستراليا بعدما تبين أنها تحتوي موادا محظورة من بينها مخلفات منزلية وإلكترونيات مستعملة.

ويأتي التحرك وسط تزايد المعارضة الشعبية في البلاد لاستيراد النفايات من الدول الصناعية.

وقال باسوكي سوريانتو، رئيس إدارة الجمارك في ميناء تانجونج بيراك بمدينة سورابايا، ثاني أكبر المدن الإندونيسية، إن النفايات الورقية المستوردة من أستراليا تضمنت قمامة تحتوي على زجاجات بلاستيكية وموادا زيتية وإلكترونيات مستعملة.

وأضاف: "نتخذ هذا الإجراء لحماية الشعب من المواد الخطرة التي تلوث البيئة".

وكانت المزيد من النفايات البلاستيكية الواردة من الدول الصناعية قد بدأت تجد طريقها إلى إندونيسيا وغيرها من دول جنوب شرق آسيا بعدما أوقفت الصين العام الماضي استيراد المخلفات من الخارج للحد من التلوث.

إلا أن دولا مثل إندونيسيا وماليزيا والفلبين تقول حاليا إنها لا تريد أن تتحول إلى مكبات للنفايات.

ووفقا لبيانات وزارة التجارة، فقد استوردت إندونيسيا في عام 2018 نحو 4ر320 مليون كيلوجرام من المخلفات البلاستيكية، مقابل 8ر128 مليون كيلوجرام في العام السابق.