تجار الذهب يشكون من انخفاض المبيعات

آية عامر ومحمد عبدالناصر وأحمد سالم وفهد أبو الفضل:



عيار 21 يسجل 646 جنيها بدلا من 643.. وبائعون: عدم استقرار الأسعار يؤثر بشكل كبير على حركة السوق

اشتكى تجار الذهب من انخفاض المبيعات خلال الفترة الحالية التى تشهد حالة من عدم الاستقرار فى أسعار الذهب، حيث انخفض سعر جرام الذهب أكثر من مرة فى الأسبوع الماضى، وحتى بداية الأسبوع الحالى، ليعاود الارتفاع مرة أخرى منتصف الأسبوع الحالى بمقدار 3 جنيهات للجرام عيار 21 ليسجل 646 جنيها بدلا من 643، لكنه بقى أقل من السعر الذى تم تسجيله خلال الشهر الماضى، بـ650 جنيها للجرام.

رصدت «الشروق» خلال جولة ميدانية على عدد من محال بيع المشغولات الذهبية بعدة مناطق فى القاهرة والجيزة، عدم استقرار أسعار الذهب؛ حيث قال جورج مجدى، مالك أحد محال الذهب، بسوق الصاغة بالموسكى: إن سوق الذهب يشهد فى الفترة الحالية حالة من عدم الاستقرار تأثرا بعدم استقرار سعره فى الأسواق العالمية، على خلفية توقعات خفض سعر الفائدة على الدولار الأمريكى ما يدفع التجار لشراء الذهب كوعاء لحفظ أموالهم.

وأضاف مجدى، أن جرام الذهب عيار 21 كان يباع بسعر 625 جنيها فى أول أسبوعين من الشهر الماضى، لكنه ارتفع إلى 650 جنيها فى نهاية الشهر ثم عاود الانخفاض حتى سجل 646 جنيها فى تعاملات الإثنين الماضى، حيث سجل الجرام عيار 24 زيادة 4 جنيهات ليصل إلى 738 جنيها، بدلا من 734 الأسبوع الماضى، بينما سجل عيار 18 زيادة مقدارها 4 جنيهات، ليباع بـ554 للجرام.

وقال محمد فرجانى، صاحب أحد محال الذهب بسوق الموسكى: إن حالة عدم الاستقرار فى سوق الذهب تؤثر بشكل كبير على حجم المبيعات التى يمكن وصفها بالمتدنية، وبخاصة فى ظل دخول موسم الزواج المرتبط بعيد الأضحى، مشيرا إلى أن التجار فى السوق المحلى غير متحكمين فى الأسعار التى تتأثر بسعر السوق العالمى، لكنهم يحاولون التخفيف من سعر المصنعية لتحقيق حالة من الرواج.

وأكد فرجانى، أن أسعار الذهب ليست من السلع التى تتأثر بزيادة أو انخفاض أسعار المواد البترولية كثيرا، لكنها ترفع سعر المصنعية قليلا والتى يتجه التجار لتقليلها، لتحقيق رواج فى السوق وبالتالى تحقيق نسبة أعلى من المبيعات.

وأكد جلال اليمنى، صاحب محل مجوهرات بمنطقة الهرم، أن بعض التجار وأصحاب محال الصاغة يعانون من عدم إقبال المواطنين على شراء الذهب، بسبب ارتفاع السعر 3 جنيهات، مرجعا السبب الرئيسى لارتفاع سعر الذهب إلى ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميا.

وقال أحمد عثمان صاحب محل ذهب، بمنطقة الطالبية: إن أسعار الذهب ترتفع بشكل غير متوقع يوميا، بدون معرفة سبب هذا الارتفاع، متوقعا أن تشهد محال الصاغة حالة من الركود فى البيع والشراء الفترة المقبلة بسبب ارتفاع الأسعار.

ومن جهته، قال رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، وصفى أمين: إن أسعار الذهب بالأسواق شهدت حالة من الاستقرار حتى منتصف الأسبوع الحالى.