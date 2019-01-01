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لقطات مرعبة.. شاهد فعاليات مهرجان الثيران الإسباني

إيفون مدحت
نشر فى : الثلاثاء 9 يوليه 2019 - 8:35 م | آخر تحديث : الثلاثاء 9 يوليه 2019 - 8:35 م

شهدت مدينة بامبلونا الإسبانية، أول أمس الأحد، انطلاق فعاليات مهرجان سان فيرمين للثيران، الذي يقام سنويًا ويستمر لمدة 9 أيام.

وتتضمن فعاليات المهرجان مسابقات لمصارعة الثيران، حيث يطلق سراح ستة منها في شوارع المدينة الضيقة ويركض أمامها مصارعو الثيران، الأمر الذي ينتهي في الغالب بمقتلها وإصابة عدد من المتسابقين.

وعرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر جانبًا من فعاليات المهرجان الذي شهد ثاني أيامه إصابة 5 أشخاص بينهم امرأة، نُقل 3 منهم لتلقي العلاج بأحد المستشفيات إثر إصابات بالرأس والصدر.

ويأتي هذا المهرجان بالتزامن مع حملة كبرى دشنتها جمعية الرفق بالحيوان الإسبانية «بيتا» لإنهاء وتجريم هذا التقليد الذي يؤدي إلى أضرار عقلية وبدنية بالثيران فضلًا عن الإصابات التي تلحق بمشجعي هذه الرياضة التي وصوفوها بالدموية.

 


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