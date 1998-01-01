يُعتبر فصل الصيف بالنسبة للعديد من الناس هو أفضل وقت في السنة، فخلاله يمكنهم الاستمتاع بالهواء النقي واستكشاف الأماكن الخارجية الرائعة، أو الاسترخاء ببساطة في الحديقة، ولكنه في الوقت نفسه قد يكون موعد ظهور ضيوف غير مرغوف فيهم، وهم الحشرات بأنواعها المختلفة، كالبق والبعوض.

وبحسب موقع "بوينت تو"، فهناك مجموعة نصائح قد تساعد في التخلص من تلك الحشرا؛ للاستمتاع بأجواء فصل الصيف دون إزعاج:

• احصل على صاعق

يعمل عن طريق الصعق الكهربائي للحشرات التي تنجذب إلى الضوء، ومن الأفضل تثبيته في الحديقة أو فناء المنزل.

• حافظ على نظافة المطبخ وصندوق القمامة

الوقاية هي أفضل علاج دائمًا، وبالتالي إبقاء مطبخك مرتبًا وعدم ترك الأطباق المتسخة في الحوض، سيمنع ظهور الحشرات، إلى جانب التخلص من القمامة أولا بأول وتجنب تركها مدة طويلة، فالنمل والذباب والصراصير وذباب الفاكهة تنجذب إلى الطعام وبقاياه.

• املأ الشقوق

سوف تجد الحشرات الصغيرة والزاحفة مثل النمل دائمًا طريقة من خلال الشقوق الصغيرة في الجدار أو النوافذ، لذا من الضروري سد تلك الشقوق بشكل صحيح.

• قم بتخزين الطعام بشكل صحيح

يجب تخزين الفاكهة والخضروات في الثلاجة، لأن هذا يجعلها تدوم لفترة أطول، ويقطع طريق الوصول إلى منزلك، على النمل والصراصير وذباب الفاكهة.

• تجنب الماء الراكد

تنجذب الكثير من الحشرات إلى برك المياه لوضع بيضها، وخاصة البعوض، وتجنب ذلك أحد الطرق السهلة لمنع منزلك وحديقتك من أن تصبح مشتلًا للبعوض، وليس في الحديقة فقط، بل عليك ألا تترك تجمع المياه في الحوض أو حوض الاستحمام أو حتى صواني أواني النباتات، وإذا كان لديك حاويات لجمع مياه الأمطار فتأكد من وضع غطاء محكم عليها عند عدم الاستخدام.

• استخدم العطور اللطيفة

دائمًا ما يكون امتلاك منزل ذو رائحة لطيفة أمرًا إيجابيًا، خاصة عندما تبقي الحشرات بعيدة، حيث يشتهر البعوض بغضبه من رائحة السترونيلا ويصد الذباب القرفة، بينما تكره الصراصير النعناع.