التعاون الخليجي: ما تقدمه السعودية لضيوف الرحمن مسؤولية كبيرة وجهود استثنائية ومقدرة

ثمّن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الجهود الكبيرة والمقدرة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تجاه خدمة المشاعر المقدسة وضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين.

وأشاد "الحجرف"، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، اليوم السبت، بالرعاية الكريمة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، لخدمة الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف، وبالجهود المخلصة التي تبذلها المملكة في سبيل تنظيم موسم الحج في كل عام.

وأكد الأمين العام أن خدمة الحرمين الشريفين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة تنهض بأدائها المملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، سائلاً المولى عز وجل أن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، مقدما أطيب التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين والحكومة والشعب السعودي بمناسبة عيد الأضحى المبارك وبمناسبة نجاح المملكة في تنفيذ خطط الحج لعام 1443، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام عاماً بعد عام، ليتمكن حجاج بيت الله الحرام من إقامة شعائر الحج وأداء مناسكهم في أجواء مفعمة بالسكينة والإيمان وبالشكل الآمن والميسور

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