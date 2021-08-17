رجل أعمال هندي يكشف تفاصيل «سترة ذهبية» أحبها شينزو آبي

كشف رجل أعمال هندي يقيم في الإمارات عن تفاصيل سترة ذهبية اللون أحبها رئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي، وتحولت إلى رمز للصداقة بين اليابان والهند منذ 7 سنوات.



وقال رجل الأعمال الهندي شمشير فاياليل في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه في عام 2015 قام شينزو آبي بزيارة رسمية للهند، استغرقت ثلاثة أيام، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية.



وأضاف فاياليل، وهو الرئيس التنفيذي لمجموعة "برجيل القابضة" للرعاية الصحية:"أتيحت لي الفرصة للقاء آبي بنيودلهي خلال اليوم الأول من رحلته لمناقشة فرص التعاون المشترك مع اليابان في مجال التقنيات الطبيّة".



وتابع فاياليل قائلا: "خلال اللقاء، أهديت المسؤول الياباني الراحل سترة باللون الذهبي، وقد أعجبته جدا، وطلب مني مساعدته في ارتداءها فوق قميصه الأبيض، وطلب التقاط صور له مرتديا السترة، ولم يخلعها".



واستطرد شمشير، وهو يحمل صورا لآبي مرتديا السترة، قائلا: "في اليوم الثاني، التقى المسؤول الياباني رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وزارا مدينة فاراناسي الهندية، الدائرة الانتخابية التي ينتمي إليها مودي، وقد كانت تلك الزيارة الهامة محطّ أنظار الإعلام الدولي، وارتدى آبي خلالها تلك السترة فوق قميص أسود، وقتها وصفت السترة بأنها /رمز للصداقة بين الهند واليابان/".



وقال شمشير: "من عادتنا تقديم الهدايا لضيوفنا، ونفرح كثيرًا عند قبولها، لقد غمرتني السعادة البالغة وشعرت بالفخر عندما رأيته مرتديًا السترة كرمز للعلاقة بين الهند واليابان خلال هذه الزيارة الهامة".



وأعرب رجل الأعمال الهندي عن صدمته إزاء إطلاق النار على آبي ورحيله، مضيفا: " لقد كان قائداً متميزا خلق الفرص لرجال الأعمال والمستثمرين، وكان حلقة وصل مهمة في تعزيز العلاقة بين الهند واليابان، وهذا الهجوم على رئيس وزراء اليابان الأطول خدمة، فعل شنيع مدان، وخسارة كبيرة للعالم".