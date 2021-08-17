روسيا: أمريكا تسعى إلى إطالة أمد الصراع في أوكرانيا من خلال تزويدها بأسلحة جديدة

قالت السفارة الروسية في الولايات المتحدة، في بيان لها، اليوم /السبت/، إن واشنطن تواصل إمداد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة، بما في ذلك أنظمة صواريخ "هيمارس" عالية الحركة، مُشيرة إلى أنها ترغب في إطالة أمد الصراع بأي ثمن.

ويأتي البيان في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بمنح أوكرانيا حزمة أخرى من المساعدات العسكرية تبلغ قيمتها نحو 400 مليون دولار.

وذكرت السفارة - في بيان أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية - "أن هذا القرار يستند إلى رغبة واشنطن الشديدة في إطالة أمد الصراع بأي ثمن، باستخدام إمدادات أسلحتها، للتعويض عن الخسائر المتزايدة في صفوف الكتائب القومية والقوات الأوكرانية".

وأضاف البيان: "أن المجموعة الأخيرة من العتاد والإمدادات تتضمن شيئًا لم ترسله الولايات المتحدة إلى أوكرانيا من قبل وهو 1000 طلقة نارية من عيار 155 ملم من المدفعية عالية الدقة".

يُشار إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت، في وقت سابق اليوم، أن حزمة المساعدات العسكرية المعلن عنها حديثًا تتضمن أربع قذائف مدفعية عالية الدقة إلى جانب معدات أخرى لأنظمة الصواريخ عالية الحركة "هيمارس".

ونقلت وزارة الدفاع الأمريكية عن مسؤول دفاعي كبير في البنتاجون، لم تُذكر اسمه قوله، إن هذا النوع الجديد من الذخيرة المدفعية عيار 155 ملم يتمتع بدقة أكبر، مما سيوفر لأوكرانيا قدرة أدق في إصابة أهداف محددة.

وأضافت الوزارة في بيانها: "أن الحزمة الأخيرة تتضمن أيضًا أربعة أنظمة إضافية عالية الحركة والتي ستكمل الأنظمة الثمانية الموجودة بالفعل. وهناك أيضًا ذخيرة إضافية لأنظمة "هيمارس"، وبعض المركبات التكتيكية وذخائر التدمير وقطع الغيار وغيرها من المعدات".