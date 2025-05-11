السعودية: انخفاض إنتاج النفط خلال مارس بنحو 10 آلاف برميل يوميا

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية اليوم الأحد، انخفاض إنتاج المملكة من النفط خلال مارس بنحو 10 آلاف برميل يوميا.

وأفصحت الهيئة العامة للإحصاء السعودية في بيان لها اليوم الأحد، عن تقلص إنتاج السعودية من النفط خلال مارس إلى 96ر8ملايين برميل يوميا، بانخفاض طفيف (نحو 10 آلاف برميل يوميا) عن متوسط الإنتاج خلال الشهر نفسه من العام الماضي، ما أدى لتراجع المؤشر الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر.

أما على مستوى التصنيفات الاقتصادية الرئيسة، ارتفع مؤشر الأنشطة النفطية بنسبة 5ر0% فيما سجّل مؤشر الأنشطة غير النفطية ارتفاعًا بنسبة 6ر5% مقارنةً بمارس 2024.

واستعاد مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في السعودية عافيته خلال شهر مارس، ليرتفع 2% على أساس سنوي، مدعوما بارتفاع أنشطة الصناعة التحويلية والقطاعات المرتبطة بأعمال البنية التحتية.

وقالت الهيئة: "سجلت أنشطة الصناعة التحويلية نموا ملحوظا بلغ 1ر5% على أساس سنوي، كما ارتفع مؤشر نشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 0ر15%".

في المقابل، انخفض مؤشر نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 2ر0% ، كما تراجع مؤشر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 9ر0%.

وتراجع الإنتاج الصناعي في السعودية تراجع بنسبة 2ر0% خلال شهر فبراير على أساس سنوي، بعد سبعة أشهر متتالية من النمو.

وتصدر هيئة الإحصاء مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بشكل شهري، لقياس التغيرات النسبية في كميات الإنتاج الصناعي، استنادًا إلى بيانات مسح الإنتاج الصناعي.