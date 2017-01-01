مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون الاستثمار

بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، في مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017.