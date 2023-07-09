تراجعت مؤشرات البورصة مع بداية تعاملات اليوم الأحد، مع بدء التداول على سهم طاقة عربية

وتراجع المؤشر الرئيسي "إيجي أكس 30" 0.33%، ليصل إلى 17045.39 جنيه، وتراجع "المؤشر إيجي أكس 70 متساوي الأوزان" 0.71% إلى 3449.65 جنيه، وانخفض المؤشر الأوسع نطاقا إيجي أكس 100 بنسبة 0.8% إلى 5105.46 نقطة.

وتزامن افتتاح مؤشرات البورصة اليوم، بالتزامن مع بدء أولى أيام التداول على أسهم طاقة عربية.

وأعلنت مجموعة "طاقة عربية"، الرائدة في مجال الطاقة والخدمات المتكاملة في مصر، عن بدء التداول على أسهم المجموعة بالبورصة المصرية المقيدة بقطاع "المرافق" تحت رمز "TAQA.CA"

وتم تنفيذ صفقة في أول دقائق من انطلاق التداولات على السهم، من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم الشركة لعدد 414,811 مليون سهم بقيمة 3.691 مليار جنيه.

وكانت لجنة القيد بالبورصة المصرية قد وافقت على إدراج أسهم "طاقة عربية" بقاعدة بيانات البورصة بإجمالي 1,352,353,800 سهم بقيمة اسمية قدرها 0.50 جنيه مصري للسهم الواحد، برأسمال مصدر قدره 676,176,900 جنيه مصري وتسكينها في قطاع المرافق.

إذ تستهدف المجموعة من خلال هذه الخطوة مواصلة استراتيجيتها في تقديم أفضل الحلول لعملائها واستكمال ما حققته من مشروعات في مجالات الطاقة النظيفة والخضراء بعدد من المحافظات، تماشيًا مع استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".