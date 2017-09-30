الجيش السوداني: طائرات الجيش لم تقصف أمس أي أهداف معادية في أم درمان

قالت القوات المسلحة السودانية، إنها لم تتعامل أمس السبت، مع أية أهداف معادية في أم درمان، ذاكرة أن قوات الدعم السريع قصفت المناطق السكنية بالمدفعية والصواريخ، بالتزامن مع تحليق طائرات الجيش.

وكتبت في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأحد: «في إطار التضليل الإعلامي والكذب المستمر الذي تنتهجه المليشيا المتمردة، محاولة لتغطية انتهاكاتها وجرائمها المتواصلة بحق المدنيين، أصدرت بيانا أمس تتهم فيه القوات المسلحة بتنفيذ غارة جوية بأمدرمان نتج عنها إصابة ووفاة مدنيين».

وأضافت: «توضح القوات المسلحة، أن القوات الجوية لم تتعامل يوم أمس، مع أي أهداف معادية في أم درمان».

واستطردت: «أوضحنا أكثر من مرة أن المليشيا درجت على قصف المناطق السكنية بالمدفعية والصواريخ؛ تزامنًا مع تحليق طائراتنا، محاولة إلصاق تهمة استهداف القوات المسلحة للمواطنين زورا وبهتانا».

واختتمت: «نشير إلى أن الشعب السوداني لا تنطلي عليه هذه الأكاذيب، بعد أن اتضحت له تماما حقيقة هذه المليشيا التي لم تتورع عن القتل والنهب والاستيلاء على ممتلكات المواطنين وانتهاك أعراضهم، منذ بداية تمردها المشئوم».

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت وزارة الصحة في ولاية الخرطوم أن 22 شخصا لقوا حتفهم جراء ضربة جوية نفذها الجيش السوداني على «دار السلام» في غرب «سوق ليبيا»، في مدينة أم درمان في وقت مبكر من الصباح.

ومنذ 15 أبريل الماضي، تدور اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من أنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.