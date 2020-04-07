مقتل ستة أشخاص في حادث تحطم طائرة صغيرة بولاية كاليفورنيا الأمريكية

قتل ستة أشخاص يوم السبت إثر تحطم طائرة خاصة صغيرة في ولاية كاليفورنيا بغرب الولايات المتحدة، وفقا للسطات الأمريكية.

وذكرت صحيفة لوس أنجليس تايمز الأمريكية أن طائرة من طراز سيسينا 550 تحطمت في أحد الحقول واشتعلت فيها النيران على الفور، وفقا لتغريدة نشرتها إدارة الغابات والحماية من الحرائق بكاليفورنيا وإدارة إطفاء مقاطعة ريفرسايد.

وانتقلت الشرطة إلى موقع تحطم الطائرة في مدينة موريتا جنوب غربي مقاطعة ريفرسايد ، على بعد حوالي 150 كيلومترا جنوب شرق لوس أنجليس .

وقالت الإدارة في بيان صحفي "عثر الضباط على طائرة وهي مشتعلة بالكامل في أحد الحقول. وتم العثور على ستة ركاب على متن الطائرة وتم الإعلان عن وفاتهم في مكان الحادث".

ويعتبر هذا الحادث الثاني الذي يشهد حالات وفاة في المنطقة هذا الاسبوع. وقتل طالب طيار واصيب ثلاثة أخرون عندما تحطمت طائرة من طراز سيسينا 172 يوم الثلاثاء الماضي أثناء اقلاعها من مطار محلي.

وتباشر إدارة الطيران الاتحادي الأمريكي والمجلس الوطني لسلامة النقل التحقيق في الحادثين.