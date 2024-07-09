الاتحاد يستأنف تدريباته استعدادا للبنك الأهلي في الدوري

منح أحمد ساري المدير الفنى للفريق الكروى الأول فى نادى الاتحاد السكندرى، الفريق راحة لمدة 3 أيام عقب الخسارة امام نادى بيراميدز برباعية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الاثنين الماضى ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم.

ويستأنف الفريق تدريباته رسمياً الخميس المقبل على أرض ملعب النادى بفرع سموحة، استعداداً لمباراة الفريق المقبلة أمام البنك الأهلى فى الأسبوع الـ31 والمقرر لها يوم 20 يوليو الجارى، على أرض ملعب استاد القاهرة الدولى.

ويعكف سارى، على دراسة الفريق المنافس بالفيديو لتحديد نقاط القوة والضعف للعب عليها فى المباراة المقبلة، مشيراً الى أنه وضع خطة للمباريات الأربعة المتبقية فى الدورى، من اجل تحقيق نتائج ايجابية للفريق.

خاصة وأنه حقق تعادلين وتلقى هزيمة وحيدة منذ توليه المسؤولية، مشيراً الى أن الخطة تتضمن التعامل مع فرق البنك الأهلى يوم 20 يوليو الجارى، وانبى فى الاسبوع الـ32 وتقام على ملعب استاد الاسكندرية الرياضي يوم 31 يوليو الجاري، ثم لقاء مودرن فيوتشر فى الأسبوع الـ33 على استاد القاهرة، يوم 12 أغسطس المقبل، ثم المصرى فى الأسبوع الـ34 على استاد برج العرب بالإسكندرية.