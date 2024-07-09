محافظ أسيوط للمسئولين عن محطة تسمين فريزيان الحمام: «حسبي الله ونعم الوكيل فيكم»

تفقد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، محطتي تسمين عرب العوامر وفريزيان الحمام، بمركز أبنوب التابعتين لمشروع تنمية الثروة الحيوانية، وذلك ضمن خطته لتطوير مشروعات المحافظة، وتنمية الموارد الذاتية وتعظيم الاستفادة منها.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، المحطتين لبدء أعمال التطوير فيهما، رافقه خلالها الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة، وخالد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب، والدكتورة سحر عبد الله مدير مشروع الثروة الحيوانية، ولفيف من وكلاء الوزارة والتنفيذيين.

وانتقد المحافظ، سوء حال المحطتين، وإهمال المسئولين في الاهتمام بالمواشي وأقسام محطة فريزيان الحمام بمركز أبنوب التي تتكون من 75 رأس ماشية من الأبقار وتقع على مساحة 13 فدانًا.

كما تفقد محافظ أسيوط، مخازن الأعلاف وشاهد الحملة الميكانيكية وكهنة السيارات غير المستغلة، واصفًا ما شاهده بالإهمال، موجهًا حديثه للمسئولين: "حسبي الله ونعم الوكيل فيكم".

ووجه المحافظ، بفحص وحصر الحملة الميكانيكية والكهنة بالمشروع، وإصلاح السيارات المعطلة منها على وجه السرعة ووفقاً للإجراءات القانونية، وتقليل الفاقد من المخلفات غير المستغلة بالمحطة من خلال تعظيم الاستفادة منها، وإعادة تصنيعها.

كما استكمل "أبو النصر"، جولته بتفقد محطة تسمين عرب العوامر بمدينة أبنوب، والتي تتكون من 340 رأس ماشية من الجاموس، وتقع على مساحة 82 فدانًا، متابعًا سير العمل بالمحطة، ومعمل الألبان وعنابر الحيوانات، موجهاً بالبدء الفوري في تطوير شامل للمزرعة، وتفعيل إنتاجية المزرعة من الألبان، وبيعها للمواطنين، وتعظيم الاستفادة من المخلفات والسماد العضوي بالمحطات، وبيعه في مزاد علني للمواطنين تعظيماً للموارد.

ووجه محافظ أسيوط، باستغلال كل الأراضي غير المستغلة بالمحطات لزراعتها بصفة عاجلة كعلف للماشية، ونظافة ودهان الأعمدة والمباني، متابعًا أعمال تطوير ونظافة المحطة، ورفع المخلفات العضوية منها، ورفع كل المخلفات من الأماكن غير المستغلة تمهيدا للبدء في زراعتها.

كما قرر صرف مساعدات عاجلة لجميع العاملين بالمحطتين؛ تحفيزاً لهم على المشاركة الجادة في أعمال التطوير والنظافة، ورفع المخلفات والتراكمات.



