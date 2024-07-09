مصطفى مدبولي: حصة مصر من المياه ثابتة منذ عشرات السنوات

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن حصة مصر من المياه ثابتة منذ عشرات السنوات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن عدد سكان مصر عام 1952 كان أقل من 20 مليون نسمة، وكانت نفس كمية المياه التي تحصل عليها مصر.

وأشار إلى أن نصيب الفرد من الأراضي الزراعية قبل 70 عاما كان أكبر كثيرا، وكانت الدولة قادرة على تلبية احتياجات المواطن من الأمن الغذائي.

ونوه بأن نفس كمية المياه أصبحت موزعة على 115 مليون نسمة في مصر، مشددا على أن الدولة تواجه تحديا في هذا الملف.

وأوضح أن الدولة تعمل على تنفيذ حجم هائل من المشروعات لإعادة تدوير المياه، مستائلا عن الوضع إذا وصل عدد السكان إلى 150 أو 200 مليون نسمة.

وأشار إلى أن الحل يكمن في تنظيم الزيادة السكانية لفترة زمنية بما يُمكِّن الدولة من سد الفجوات.