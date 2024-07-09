موراتا يقود تشكيل إسبانيا المتوقع أمام فرنسا في قبل نهائي اليورو

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية إلى ملعب آليانز أرينا في العاشرة من مساء اليوم، الثلاثاء، حيث مواجهة إسبانيا وفرنسا، في نصف النهائي الأول من بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، والتي تستضيفها ألمانيا خلال الفترة الحالية وحتى 14 من يوليو الجاري.

المنتخب الإسباني تأهل للدور نصف النهائي بعدما تغلب في ربع النهائي على منتخب ألمانيا، البلد المستضيف، بنتيجة 2-1 في الأشواط الإضافية، فيما تأهلت فرنسا على حساب البرتغال بركلات الترجيح.

ويسعى كلا المنتخبين لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، والتأهل للدور النهائي، رغم أن المنتخبان قدما وجهًا مختلفًا على مدى المباريات الخمس السابقة في البطولة.

وتعول إسبانيا على تألق لاعبيها الشباب وعلى رأسهم الجناحين السريعين لامين يامال صاحب الـ16 عامًا ونيكو ويليامز صاحب الـ21 ربيعًا.

وقدم لامين يامال، المغربي الأصل، ثلاث تمريرات حاسمة ربما سيصبح أصغر لاعب يسجل بتاريخ البطولة بحال إداركه شباك مايك مينيان، فيما سجل ويليامز هدفا وقدم تمريرة حاسمة.

ومن المتوقع أن يدخل منتخب إسبانيا مباراة اليوم بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: خيسوس نافاس، ناتشو فيرنانديز، إيمريك لابورت ومارك كوكوريلا.

خط الوسط: داني أولمو، رودري وفابيان رويز.

الهجوم: لامين يامال، نيكو ويليامز وألفارو موراتا.