قال الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا طفيفًا وتدريجيًا في درجات الحرارة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الثلاثاء، أن مناطق الجمهورية تتأثر بموجة شديدة الحرارة؛ نتيجة التأثر بمنخفض الهند الموسمي، وكتل هوائية شديدة الحرارة ورطبة.

وتوقع أن تتراوح العظمى على القاهرة ما بين 37 إلى 38 درجة، ذاكرًا أن اعتدال سرعات الرياح على أغلب المناطق يزيد من الشعور بارتفاع الحرارة والرطوبة.

وأوضح أن الخميس والجمعة ذروة الموجة شديدة الحرارة، قائلًا إن العظمى تصل إلى 40 درجة على القاهرة، وتتراوح ما بين 45 إلى 46 على المحافظات الجنوبية، وما بين 35 إلى 36 على السواحل الشمالية.

وأرجع ارتفاع الحرارة بصورة كبيرة نهاية الأسبوع إلى السيطرة الكاملة لمنخفض الهند الموسمي، والتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا؛ يمنع تكون السحب خلال ساعات النهار.