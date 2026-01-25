أكدت الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية، اليوم الأحد، اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بسحب عدد معين من منتجات حليب الأطفال المصنعة في أيرلندا، للعلامة التجارية أبتاميل أدفانس (APTAMIL ADVANCE)، التابع لشركة «دانون».

وأرجعت الهيئة قرارها، إلى احتمالية احتواء تلك المنتجات على مادة Cereulide، التي قد تشكل خطرًا على الصحة، وبعد ورود بلاغ عبر نظام الإنذار السريع للأغذية (RASFF) يفيد بتنفيذ «دانون» سحب احترازي طوعي حفاظا على صحة وسلامة المستهلكين.

وذكرت الهيئة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية، أن الإجراءات الاحترازية شملت: متابعة إجراءات السحب من قبل الجهاز الرقابي في الهيئة، بالتنسيق مع الموردين والموزعين، وإيقاف تداول المنتجات.

ودعت المستهلكين إلى التحقق من الأرقام التشغيلية للمنتج، مشيرة إلى أنه «في حال تطابقها مع التشغيلات المشمولة في السحب يجب التوقف عن استخدام المنتج فورا، والالتزام بالتعليمات الصادرة عبر القنوات الرسمية للهيئة».

ومؤخرًا، سحبت 3 من أكبر شركات الألبان في العالم وحظرت دفعات من حليب الأطفال، عقب مخاوف من حدوث عمليات تلوث. وبدأت عمليات سحب المنتجات مع شركة نستله واتسع نطاقها ليشمل المجموعتين الفرنسيتين دانون ولاكتاليس.

وسحبت شركة «نستله» دفعات من منتجات حليب الأطفال من نحو 60 دولة منذ مطلع شهر يناير الجاري، بسبب احتمال تلوثها بمادة السيريوليد، وهي مادة سامة يمكن أن يسبب الغثيان والقيء والإسهال.

من جهتها، قالت شركة «لاكتاليس»، إن وحدة التغذية التابعة لها تسحب دفعات من حليب الأطفال في 18 دولة، بسبب وجود السيريوليد في أحد المكونات المورَّدة من أحد المزوّدين.

وأعلنت السلطات الفرنسية الصحية أنها تحقق في وفاة رضيعين تناولا حليب أطفال مشمول بقرار السحب، رغم أنه لم يتم حتى الآن إثبات وجود علاقة مباشرة بين الحوادث والمنتجات المسحوبة.