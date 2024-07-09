سيد معوض: 3 أشخاص يجب محاسبتهم في أزمة أحمد رفعت

يرى سيد معوض، نجم الأهلي السابق، أن هناك 3 أشخاص يجب محاسبتهم في أزمة أحمد رفعت، لاعب مودرن سبورت السابق والتي وافته المنية صباح السبت الماضي.

وقال سيد معوض في تصريحات تلفزيونية عبر قناة « ETC»: «أحمد رفعتتعرض للخداع في موقف معين، وقيل له إنه سيتم إنهاء إجاراءاته ولم يحدث ذلك الأمر، واستخرجت له أوراق لا تصلح».

وأضاف: «أحمد رفعت، مسافر بعقد إعارة، كيف يتم استخراج تصريح سفر بفترة معايشة لمدة 3 أشهر.. هناك 3 أشخاص يجب أن يتم سؤالهم في هذا الموضوع كل واحد بنسبته، أولًا المسؤول في نادي فيوتشر الذي قال له سنجهز كل شيء».

وتابع: «الشخص الثاني هو مسؤول وزارة الشباب والرياضة الذي أصدر قرارًا وزاريًا بثلاثة أشهر كفترة معايشة، فأنا أعتبر هذا نوع من أنواع التزوير، لأنه أعطى له ورق بعكس الحقيقة، هو مسافر بعقد إعارة لمدة سنة».

وأوضح: «الشخص الذي استخرج هذه الورقة يتحمل 40% من المشكلة، بالإضافة إلى المسؤول في النادي الذي قال له سافر وسوف ننهي لك الأوراق، كان هناك مدير فني على ماهر وعبدالظاهر السقا مدير الكرة، وتم إبلاغهم بسفر رفعت من ليبيريا للإمارات».

وأتم: «نادر شوقي، وكيل أعمال أحمد رفعت أيضًا يتحمل 20%، لأنه رأى الأزمة وترك اللاعب يسافر، كان يجب أن يمنعه من السفر حتى يتم الانتهاء من استخراج الأوراق المطلوبة».