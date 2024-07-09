أشار وليد دعبس، رئيس نادي مودرن سبورت، بأصابع الاتهام لـ نادر شوقي، وكيل أعمال الراحل أحمد رفعت، وأن مسؤول عن أزمة التهرب من التجنيد التي أوقعت اللاعب تحت المسئولية القانونية وكانت سببا كبيرا لما حدث له لاحقا على حد وصف اللاعب نفسه.

قال وليد دعبس في مداخلة هاتفية لبرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»:" تاريخ توقيع عقد انتقال أحمد رفعت للوحدة الإماراتي كان بعد القرار الوزاري، كيف يتم توقيع العقد قبل صدور القرار الوزاري؟ هناك بند في العقد ينص بضرورة باللاعب إلى الإمارات وإلا لن يُفعل العقد".

أضاف وليد دعبس:" ورق أحمد رفعت كان قانوني، الوزارة عملت دورها، ورق قضية أحمد رفعت يقول أن الجواب القادم من الوزارة إلى الأمانة العامة للقوات المسلحة أكد أنهم موافقين لكن الأمانة العامة رفضت".

تابع وليد دعبس:" الزتونة في الموضوع أنه عندما جاءت محكمة القوات المسلحة تخفض الحكم استندت إلى حسن النية أن أحمد رفعت سلم نفسه، وأنهم وافقوا على القرار الوزاري الأول والثاني، عارف أحمد رفعت اتحاكم على ايه؟ اتحاكم على الغياب 9 أشهر من وقت رجوعه إلى أن سلم نفسه، هي دي محاكمة أحمد رفعت".

واصل وليد دعبس:" اللاعب ماكنشي عاوز يروح، كان خايف يسلم نفسه، ومدة الـ9 شهور مسئولية أحمد رفعت، رفعت عارف بالفعل إنه مجند.. أتابعه ليه؟ ومعاه وكيل علامي نادر شوقي لماذا لم يوجهه بالذهاب إلى التجنيد؟".

أشار وليد دعبس:" هو مش نادر شوقي ده إللي كان بيعيط من يومين؟ يبقى نادر شوقي متهم لأنه وعد ولم يفعل، ياريت أدخل في مواجهة مع نادر شوقي، ستكون مواجهة بـ مليون جنيه".

أوضح وليد دعبس:" لماذا لم يسافر أحمد رفعت لمباراة الجيش الملكي؟ ليس لدي معلومة عن هذه الجزئية، كنت رئيس مجلس الإدارة ولكن شركة الكرة كانت هي المسئولة، وليس لدي أدنى فكرة عن هذا الموضوع".

رد وليد دعبس على عدم تحدث هيثم عرابي، المدير التنفيذي لمودرن سبورت، قائلا:" لماذا لم يتحدث هيثم عرابي مثلما فعل نادر شوقي؟ وأنا مالي..هيثم لم يحضر شئ من هذا الكلام، كيف سيتحدث عن هذا الموضوع، أحمد رفعت قال كان لدي أشياء لا يعرفها سوى فلان وفلان..أنا كنت مسؤول في قضية أحمد رفعت وكنت أتابع الخطوات خطوة خطوة، وكان هدفي إخراجه من هذه القصة".

أكد وليد دعبس:" أنا رئيس مجلس الإدارة ولكن شركة الكرة هي من تدير، بدأت وضع يدي على الفريق في شهر 9، وجدت اسم أحمد رفعت غير موجود في أحد المباريات، وبدأت أعرف قصة تهربه من الجيش، وبدأنا في مخاطبة الجهات من أجل حل الأزمة".

واصل وليد دعبس:" انت لو في الجيش ومعاك واحد من أقوى وكلاء اللاعبين، وجه شخص ما قالك هاخلصلك الموضوع ده، هل من العقل أن أسير معه 9 أشهر، فين دور نادر شوقي؟ الموضوع به لبس، وأؤكد لك أنه ليس هناك ورقة واحدة خطأ من نادي فيوتشر، ولم يتم أي إجراء خطأ مع أحمد رفعت من جانب النادي سوى كل خير".

أتم وليد دعبس:" واثق من موقف نادي مودرن فيوتشر في هذه القضية، لماذا تناسيتم قول أحمد رفعت أن وليد دعبس أبويا".