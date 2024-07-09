رئيس حى شرق مدينة نصر يغلق المحال استجابة لشكاوى المواطنين

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أكد اللواء أحمد جودة رئيس حي شرق مدينة نصر، على الاستجابة الفورية لكل شكاوى المواطنين الواردة إلى الحى أو عبر صفحات التواصل الاجتماعى، لرفع مستوى الخدمات المقدمة لهم وحل جميع المشكلات التى تواجههم.

وأشار جودة إلى غلق وتشميع ورشة ألمونتال وورشة نجارة بالعنوان رقم 9 بشارع الزهاوى على مساحة 6 أمتار مربعة، لإدارتهم بدون ترخيص، مشددًا على إدارة المحال وفرق المتابعة الميدانية فى الحى بتكثيف أعمال المرور على المحال والتأكد من التزامها بالأوراق القانونية ومواعيد الفتح والغلق الجديدة.

ولفت إلى إزالة إشغالات حديد وسلاسل من أمام العقار رقم 21 / 23 في عمارات الفتح بحى السفارات، مؤكدًا أنه جاري المتابعة المستمرة لرفع جميع الاشغالات وإزالة كل المخالفات.

ونوه بغلق وتشميع صالون رجالى بالعنوان رقم 28 فى شارع عبدالرازق السنهورى على مساحة 6 أمتار، مشيرا إلى غلق وتشميع مخزن بالبدروم بالعنوان رقم 47 فى شارع أحمد قاسم جودة، لإدارتة بدون ترخيص.

أكد غلق وتشميع مركز تجميل بالعنوان رقم 17 بشارع البطراوى لإدارته بدون ترخيص، وذلك بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية والإزالات، استجابة لشكوى المواطنين الواردة للحى.

وتابع: "تنفيذ إزالة مباني مخالفة بعمارة رقم 4 بلوك 17 بمنطقة الواحة حيث تم إزالة الحوائط المخالفة في مداخل الجراج، وفتح رامب الجراج الخاص بالعقار 4 بلوك 17 شارع مهدي عرفة".