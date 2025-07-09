المستشار الألماني ينفي اتهامات حزب البديل الألماني بالنكوص عن الوعد

نفى المستشار الألماني فريدريش ميرتس بشدة اتهامات زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، أليس فايدل، بالنكوص عن وعده.

وقال ميرتس، الذي يتزعم الحزب المسيحي الديمقراطي، خلال مناقشة عامة في البرلمان الألماني "بوندستاج" حول ميزانية العام الحالي اليوم الأربعاء: "حتى في ظل الديمقراطية، لا أحد مضطر لقبول أنصاف الحقائق والافتراءات والإهانات الشخصية دون نقاش، لذلك أُنفي بشدة استخفافك الشامل وغير المتمايز بعمل الحكومة الاتحادية الجديدة".

وكانت فايدل، التي تتزعم أيضا حزب "البديل من أجل ألمانيا"، قد اتهمت ميرتس في كلمتها بالبرلمان بالنكوص عن الوعد، وخداع الناخبين، وتضليل الرأي العام.