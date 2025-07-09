إنفانتينو: الحضور الجماهيري في كأس العالم للأندية تجاوز مليوني مشجع

أكد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن بطولة كأس العالم للأندية 2025، الجارية في الولايات المتحدة الأمريكية، شهدت حضورًا جماهيريًا بلغ أكثر من مليوني مشجع.

وتوجه جياني إنفانتينو بالشكر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحكومة الولايات المتحدة على تقديم الدعم الكبير في سبيل تنظيم البطولة، قائلًا: "استضفنا الجماهير من كافة أرجاء العالم، من 168 دولة وحضر منافسات البطولة حتى الآن مليونان و260 ألف مشجع".

وأضاف: "يسود مستوى مذهل من المشاعر وشغف الجماهير واللاعبين في المباريات، خاض لاعبون من 72 دولة مختلفة منافسات البطولة".

وتابع: "سجلت أندية من كافة القارات الست هدفًا واحدًا على الأقل، وحصدت نقطة واحدة على الأقل، وهو ما يظهر كيف أن كرة القدم هي لعبة عالمية بحق".

من جهه أخرى، أعلن إنفانتينو افتتاح مكتب تمثيلي لـ "فيفا" في برج ترامب، بعد أن سبق ذلك افتتاح مكاتب في ميامي التي يوجد فيها مقر قسم الشؤون القانونية والامتثال، بالإضافة إلى الفريق المعني بالجانب العملياتي لبطولتي كأس العالم للأندية وكأس العالم للمنتخبات 2026.