اليابان تبدأ نشر أسطولها من طائرات أوسبري في جنوب غرب البلاد

بدأ الجيش الياباني، اليوم الأربعاء، نشر أسطوله من طائرات(في-22 أوسبري) في قاعدة دائمة تم افتتاحها حديثا في جنوب غرب اليابان وهي أحدث خطوة من جانب البلاد لتعزيز دفاعاتها وسط توترات متزايدة في المنطقة.

وقالت قوة الدفاع الذاتي البرية اليابانية اليوم الأربعاء إن أول طائرة من أسطول طائرات أوسبري المكون من 17 طائرة، وصلت بسلام إلى قاعدتها الجديدة في معسكر ساجا.

تأتي هذه الخطوة في إطار الحشد العسكري المتسارع لليابان، لاسيما في الجنوب الغربي في السنوات الأخيرة، كرادع لتزايد النفوذ البحري الصيني في المنطقة.

وأضافت قوة الدفاع الذاتي البرية اليابانية أن الطائرات ذات الدوار المائل كانت متمركزة مؤقتا في معسكر كيسارازو، بالقرب من طوكيو منذ عام 2020، أثناء بناء القاعدة والمرافق الضرورية الأخرى.

ومن المقرر أن يستكمل باقي الأسطول عملية نقله في منتصف أغسطس.

وقال وزير الدفاع الياباني جين ناكاتاني للصحفيين، إن اليابان تعتزم تشغيل طائرات أوسبري بشكل أوثق مع لواء الانتشار السريع البرمائي في أينورا، في بلدة ساسيبو البحرية القريبة، كجزء من خطة تعزيز الدفاع عن الجزر النائية في جنوب غرب البلاد.

وأضاف "البيئة الأمنية التي تحيط باليابان خطيرة بشكل متزايد ومهمتنا الملحة تتمثل في تعزيز قدراتنا الدفاعية في الجزر".

ومازال استخدام طائرات "في-22 أوسبري" مثيرا للجدل في اليابان، لاسيما في الجنوب، بسبب سلسلة من الحوادث التي تعرضت لها الطائرة.