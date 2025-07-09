وائل القباني يعتذر لأيمن الرمادي

اعتذر وائل القباني، مدير الكرة السابق بنادي الزمالك، إلى أيمن الرمادي المدير الفني السابق للفريق، بعد التصريحات التي قالها القباني في وقت سابق.

وأثار القباني جدلًا في الأيام الماضية بعدما تحدث عن بعض الوقائع التي حدثت خلال تواجده في الجهاز الفني للزمالك بقيادة أيمن الرمادي.

وقال وائل القباني في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون سبورت»: «أتقدم باعتذار إلى أيمن الرمادي عن سوء فهم أي تصريحات سابقة، فأنا أحترمه كثيرا».

وأضاف: «علاقتي طيبة مع أيمن الرمادي، ولا يوجد أي خلاف، وبالمناسبة ليست لي أي علاقة بالمحاضرة الفنية، وعندما تم توجيه السؤال لي عن سبب عدم تواجد أيمن عبدالعزيز المدرب المساعد في المحاضرة كان ردي أن أيمن الرمادي اجتمع مع اللاعبين بمفرده».

وتابع: «أتوجه بالشكر إلى أيمن الرمادي وهو مدرب كبير ولم أقل عنه أي شيء، له كل التقدير والاحترام، وكنا نعمل على توفير المناخ الجيد للجميع حفاظاً على استقرار الفريق».

وأتم: «لم أتحدث عن أي أسرار عن نادي الزمالك، مثلما تداول وأنا صادق في ردي، وبشأن عبد الله السعيد قمت بالإشادة باللاعب وبدور الإدارة».