تايوان تطلق أكبر مناوراتها العسكرية السنوية

أطلقت تايوان أكبر مناوراتها العسكرية السنوية "هان كوانج"، اليوم الأربعاء، لاختبار قدراتها الدفاعية ضد "غزو صيني محتمل"، حيث تضمنت تدريبات الصمود في المناطق الحضرية لأول مرة لتقييم الجاهزية.

وفي إعلانها عن بدء المناورات التي تستمر 10 أيام على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت وزارة الدفاع إن "سنوات من التدريب وضعت الآن على المحك"، مؤكدة، أن القوات المسلحة تشارك بشكل كامل.

وأضافت الوزارة في منشور على منصة إكس: "نطلب تفهم الجمهور ودعمه لأي تعطيل مؤقت للحياة اليومية أو حركة المرور".

وتجرى تدريبات هان كوانج سنويا منذ عام 1984، وهي هذا العام الأكثر شمولا حتى الآن، حيث تم حشد أكثر من 22000 جندي احتياط.

وتحاكي التدريبات تقليديا سيناريوهات الدفاع الساحلي والهجوم البرمائي. وتركز هذا العام على اختبار أنظمة جديدة، بما في ذلك وحدات الطائرات بدون طيار وصواريخ هيمارس أمريكية الصنع.

وتم تمديد التدريبات من خمسة أيام إلى عشرة أيام لتشمل الرد على استفزازات "المنطقة الرمادية" شبه اليومية التي تقوم بها الصين، مثل التوغلات في منطقة الدفاع الجوي لتايوان.

وفي بكين، عندما تم سؤال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج عن التدريبات العسكرية التايوانية، أكد المتحدث معارضة الصين للعلاقات العسكرية بين أمريكا وتايوان ووصف الموقف بأنه "متسق وحازم للغاية".

يشار إلى أن تايوان الديمقراطية التي يبلغ عدد سكانها 4ر23 مليون نسمة، حافظت على حكومة مستقلة منذ عام 1949. غير أن الصين تزعم أن تايوان جزء من أراضيها وهددت مرارا بضمها.

وتلتزم الولايات المتحدة، وهي أهم داعم لتايوان ، بشكل قانوني بدعم القدرات الدفاعية لديمقراطية الجزيرة ، بموجب قانون العلاقات مع تايوان عام 1979 .