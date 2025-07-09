ترامب يستضيف قادة 5 دول من غرب أفريقيا مع معاناة المنطقة بسبب خفض المساعدات الأمريكية

يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قادة خمس دول من غرب أفريقيا، اليوم الأربعاء، لتناول "غداء متعدد الأطراف" في البيت الأبيض بينما تعاني المنطقة من تأثير خفض المساعدات الأمريكية.

ويأتي الاجتماع المفاجئ مع قادة ليبيريا والسنغال والجابون وموريتانيا وغينيا بيساو في الوقت الذي اتخذت فيه إدارة ترامب خطوات جذرية ،قالت إنها تهدف إلى إعادة تشكيل علاقة الولايات المتحدة مع أفريقيا.

ومن المتوقع أن يناقش القادة مجالات التعاون الرئيسية والتي تشمل التنمية الاقتصادية والأمن والبنية التحتية والديمقراطية، وفقا لبيان صادر عن رئاسة ليبيريا.

وقال البيت الأبيض "تم ترتيب هذه المناقشة وحوار الغداء مع رؤساء الدول الأفريقية لأن الرئيس ترامب يعتقد أن الدول الأفريقية توفر فرصا تجارية هائلة تفيد الشعب الأمريكي وشركائنا الأفارقة".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قامت السلطات الأمريكية بحل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وقالت إنها لن تنتهج ما وصفته بـ"نموذج مساعدات خارجية قائم على العمل الخيري"، وستركز بدلا من ذلك على الشراكات مع الدول التي تظهر "القدرة على مساعدة أنفسهم والرغبة في ذلك".

يشار إلى أن الولايات المتحدة قد أعلنت عقب تولى الرئيس ترامب منصبه في مطلع العام الجاري عن خفض 60 مليار دولار من إجمالي مساعداتها في الخارج، مما دفع منظمات أممية إلى شطب وظائف وتقليص الخدمات التي تقدمها هذه المنظمات للمحتاجين. وشملت هذه المنظمات برنامج الأغذية العالمي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية.