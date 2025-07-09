مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين في حدث أمني بقطاع غزة

أعلنت مصادر عبرية، يوم الأربعاء، عن مقتل جندي على الأقل، وإصابة آخرين، جراء حدث أمني في قطاع غزة.

وقالت المصادر، وفق ترجمة وكالة «صفا» إن جنديًا قُتل وأصيب آخرين، في حدث أمني بالقطاع، مشيرة إلى أن اشتباكات عنيفة تدور داخل غزة.

بدورها، أفادت مصادر ميدانية لـ«صفا» بوجود أنباء عن حدث أمني لقوات الاحتلال في مدينة خان يونس.

ومنذ 18 مارس الماضي، استأنفت إسرائيل حرب الإبادة على غزة، متنصلة من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حماس استمر 58 يومًا منذ 19 يناير 2025، بوساطة مصر وقطر ودعم أمريكي.

وترتكب قوات الاحتلال منذ السابع من أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة 189 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح أغلبية سكان القطاع.