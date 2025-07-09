تايوان تطلق أكبر مناوراتها العسكرية السنوية

أطلقت تايوان أكبر مناوراتها العسكرية السنوية "هان كوانج" اليوم الأربعاء لاختبار قدراتها الدفاعية ضد "غزو صيني محتمل"، حيث تضمنت تدريبات الصمود في المناطق الحضرية لأول مرة لتقييم الجاهزية.



وفي إعلانها عن بدء المناورات التي تستمر 10 أيام على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت وزارة الدفاع إن "سنوات من التدريب وضعت الآن على المحك"، مؤكدة أن القوات المسلحة تشارك بشكل كامل.

وأضافت الوزارة في منشور على منصة إكس: "نطلب تفهم الجمهور ودعمه لأي تعطيل مؤقت للحياة اليومية أو حركة المرور".

وتجرى تدريبات هان كوانج سنويا منذ عام 1984، وهي هذا العام الأكثر شمولا حتى الآن، حيث تم حشد أكثر من 22000 جندي احتياط.

وتحاكي التدريبات تقليديا سيناريوهات الدفاع الساحلي والهجوم البرمائي. وتركز هذا العام على اختبار أنظمة جديدة، بما في ذلك وحدات الطائرات بدون طيار وصواريخ هيمارس أمريكية الصنع.

وقد تم تمديد التدريبات من خمسة أيام إلى عشرة أيام لتشمل الرد على استفزازات "المنطقة الرمادية" شبه اليومية التي تقوم بها الصين، مثل التوغلات في منطقة الدفاع الجوي لتايوان.