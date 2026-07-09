إيران تزيد صادراتها النفطية مع تجدد التوترات مع الولايات المتحدة

أظهرت بيانات ملاحية إخراج إيران ناقلات نفط تحمل نحو 11 مليون برميل من الخام من موانئها خلال الـ24 ساعة الماضية، مع تصاعد التوترات مجددا مع الولايات المتحدة وتهديد الرئيس دونالد ترامب بإعادة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية.

ورصدت بيانات تتبع حركة الناقلات التي جمعتها بلومبرج، خمس ناقلات عملاقة وناقلة من طراز سويزماكس تغادر الموانئ الإيرانية، حيث أشارت أربع منها إلى مواقعها في خليج عمان، بينما عبرت ناقلة أخرى مضيق هرمز اليوم الخميس.

وظهر هذا الأسطول البحري التجاري الإيراني بالتزامن مع شن الجيش الأمريكي غارات جوية على إيران لليوم الثاني على التوالي ردا على هجمات طهران الأخيرة على السفن في مضيق هرمز، ما يهدد بتقويض اتفاق السلام المؤقت بين البلدين.

وقد أدى تجدد حالة عدم الاستقرار إلى عودة شركات النقل البحري الأخرى إلى توخي الحذر بالنسبة للحركة في االخليج، وتوقف معظم حركة الملاحة المرئية عبر مضيق هرمز.

وأدى تجدد المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران إلى ارتفاع أسعار النفط التي اقتربت من 79 دولارا للبرميل في تعاملات بورصة لندن للسلع اليوم الخميس بزيادة تقارب 9% عن مستواها في نهاية الأسبوع الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن الـ 11 مليون برميل التي تحملها الناقلات التي غادرت الموانئ الإيرانية خلال يومين تعادل تقريبا صادرات إيران قبل الحرب لمدة أسبوع، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان سيكون هناك مشترون لهذه الشحنات.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، ظلت عشرات الملايين من براميل النفط الإيراني عالقة فعليا على متن ناقلات النفط بعد إلغاء الولايات المتحدة لإعفاء النفط الإيراني من العقوبات الأمريكية.