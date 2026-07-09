أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و414 ألفا و820 فردا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و414 ألفا و820 فردا، من بينهم 1310 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع فيسبوك، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم"، اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 12107 دبابة، و24906 مركبة قتالية مدرعة، و45628 نظام مدفعية، و1922 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1479 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 437 طائرة حربية، و353 مروحية، و398763 طائرة مسيرة، و4887 صاروخ كروز، و33 سفينة حربية، وغواصتين، و117910 من المركبات وخزانات الوقود، و4402 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.