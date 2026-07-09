محافظ الجيزة يناقش احتياجات أهالي منشأة القناطر وأوسيم والوراق مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

-محافظ الجيزة يبحث سرعة الانتهاء من تحديد الأحوزة العمرانية بالمناطق المتبقية بأحياء ومراكز ومدن المحافظة

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة اجتماعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر منشأة القناطر وأوسيم والوراق، وذلك ضمن لقاءاته الدورية بأعضاء المجلسين لبحث احتياجات المواطنين ومتابعة الطلبات المتعلقة بأعمال التطوير والمشروعات والخدمات المقدمة، بنطاق الدوائر الثلاث في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والنواب لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

واستهل المحافظ الاجتماع بالاستماع إلى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ حيث عرض كل منهم عددًا من الموضوعات المتعلقة بملفات الخدمات والشكاوى الواردة من المواطنين .

وبحث المحافظ، عددًا من طلبات التبرع بقطع الأراضي والمساهمة في تكاليف إنشاء وتجهيز عدد من المنشآت الخدمية من بينها المدارس والمعاهد ومنافذ تقديم الخدمات، موجهًا بحصر جميع الطلبات وإدراج المستوفي منها لاشتراطات ومستندات الاعتماد على جدول أعمال المجلس التنفيذي لبحث موقف كل منها وسرعة البت فيها.

كما شدد على مدير مديرية التربية والتعليم بسرعة الانتهاء من فحص تظلمات أولياء أمور طلاب بعض المدارس الخاصة.

وفي إطار التيسير على المواطنين وجه المحافظ مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية ببحث موقف أعمال التعلية بمدارس إتريس والصفا والمروة وأسامة بن زيد لاستيعاب الكثافات الطلابية وتقليل اغتراب الطلاب.

كما كلف، مدير مديرية الشئون الصحية بحصر حالات اغتراب أطقم التمريض على مستوى المحافظة والعمل على إعادة توزيعهم وتسكينهم بمنشآت صحية أقرب إلى محل إقامتهم كلما أمكن ذلك دون التأثير على انتظام العمل بالمنشآت الصحية.

ولتعزيز المنظومة الصحية، ناقش المحافظ عددًا من المقترحات الخاصة بدعم الكوادر البشرية بالمنشآت الصحية وسد العجز من خلال التعاقد مع الأطباء والفنيين وأطقم التمريض.

كما شدد، على توفير الأمصال الخاصة بلدغات العقارب والثعابين بالقرى ومراكز المدن استعدادًا للتعامل مع حالات الطوارئ استجابة لمطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وكلف المحافظ، بتكثيف الرقابة على الشركات المنفذة لأعمال تطوير الوحدات الصحية لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية، موجها ببحث احتياجات مستشفى المنصورية تمهيدًا لإعادة تشغيلها لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة.

ووجه المحافظ، بتشكيل لجنة لحصر المناطق الواقعة على الرياح الناصري لبحث احتياجاتها من الكباري لتيسير حركة المواطنين بين ضفتيه بصورة آمنة إلى جانب دراسة احتياجات الطريق من الحواجز الخرسانية ووسائل الأمان لرفع معدلات السلامة المرورية.

وأوضح المحافظ، ضرورة دراسة احتياجات الطرق الداخلية بالقرى من أعمال الرصف والتطوير وضمها إلى خطط التطوير بالتعاون مع مديرية الطرق مع مراجعة الحالة الفنية للمطبات الصناعية بطريق ترعة الزمر بنطاق منشأة القناطر، ودراسة موقف ترعة الخلايفة سواء بالإبقاء عليها أو الاستفادة منها في توسعة مدخل المدينة وإقامة أنشطة خدمية واستثمارية تحقق النفع العام.

كما اتفق الحضور على التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لسرعة الانتهاء من تحديد الأحوزة العمرانية بالمناطق المتبقية بأحياء ومراكز ومدن المحافظة والإعلان عنها بما يسهم في تنظيم أعمال البناء واستكمال خطط التنمية.

وشمل الاجتماع استعراض موقف تنفيذ عدد من مشروعات الصرف الصحي ببشتيل والخلايفة بنطاق الوراق وأوسيم، ومنشأة رضوان ونزلة الكوم بمنشأة القناطر، حيث وجه المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بالمتابعة الدورية للأعمال والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء منها دون تأخير.