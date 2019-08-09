وزير الدفاع الأمريكي: التحالف بين سول وواشنطن هو محور رئيسي للسلام والأمن

أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم الجمعة أن التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة هو محور رئيسي للسلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا.

وقال إسبر - خلال اجتماعه مع نظيره الكوري الجنوبي جونج كيونج-دو في سول، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - "إنني أوكد على التحالف الصلب بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، حيث تمت العلاقات بين البلدين خلال الحرب ويتشارك البلدان في رؤية أن تكون شبه الجزيرة الكورية سلمية، ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومنفتحة".

وبشأن القضية النووية الكورية الشمالية، قال إسبر إن بلاده ستنفذ عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المفروضة على كوريا الشمالية بالتعاون مع حلفائها حتى تشارك كوريا الشمالية في نزع السلاح النووي لشبه الجزيرة الكورية بصورة كاملة يمكن التحقق منها ولا رجعة فيها، مؤكدًا ضرورة بذل الجهود لحل القضية دبلوماسيا.

وأشار إلى استعداد الولايات المتحدة للاتصال بكوريا الشمالية دبلوماسيا لإحراز تقدم في جميع الالتزامات التي تم التوصل إليها في بيان سنغافورة المشترك.

وكان وزير الدفاع الأمريكي قد وصل - في وقت سابق اليوم - إلى كوريا الجنوبية ضمن جولة خارجية هي الأولى له منذ توليه منصبه.