فالكاو يحط الرحال في جالطة سراي التركي

توصل نادي جالطة سراي التركي، مساء اليوم الجمعة، إلى اتفاق مع الكولومبي رادميل فالكاو، مهاجم موناكو الفرنسي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفية (تي أر تي) التركية أن فالكاو سيصل الإثنين المقبل إلى إسطنبول، ليخضع للكشف الطبي، قبل أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

ولم تكشف (تي أر تي) عن القيمة المالية المتوقعة لانتقال فالكاو إلى جالطة سراي قادماً من موناكو الفرنسي، إذ تبلغ القيمة التسويقية للدولي الكولومبي 10 ملايين يورو.

وخاض فالكاو 36 مباراة بقميص موناكو الموسم الماضي في مختلف المنافسات، نجح في إحراز 16 هدفًا، وأسهم في تمريرتين حاسمتين.

جدير بالذكر، أن رادميل فالكو، سبق له اللعب لعدة أندية أوروبية أبرزها: تشيلسي، ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، وموناكو الفرنسي، وأتليتكو مدريد الإسباني، وبورتو البرتغالي، وريفربليت الأرجنتيني.