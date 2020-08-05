هل تنبأ مسلسل «عائلة سيمبسون» بانفجار بيروت كما فعل بكورونا؟

تساءل مغردون من عدة دول عما إذا كان مسلسل الكارتون الأمريكي الشهير "عائلة سيمبسون"، قد تنبأ بانفجار بيروت بسبب "سحابة المشروم" التي وردت في إحدى حلقات المسلسل، وتداول البعض فكرة أن المسلسل تنبأ بانفجار مرفأ بيروت، على غرار أحداث أخرى قيل من قبل أيضا إنه تنبأ بها.

هل هي صدفة مرة أخرى ؟

المسلسل الكرتوني الأمريكي سيمبسونز في إحدى حلقاته يتكلم عن تفجير مشابه لتفجير بيروت .

ياللعجب ؟!؟!؟! pic.twitter.com/2jGLrknaGa — هشام شمعون (@hisham_shamoun) August 5, 2020

وتداول ناشطون مقطع فيديو لمشاهد من المسلسل، تشبه ما حدث في بيروت هذا الأسبوع، يظهر فيها "هومر"، وهو شخصية رئيسية في المسلسل الفكاهي، أثناء شرائه متفجرات من متجر، وفي المشهد التالي، يحدث انفجار ضخم، وتظهر سحابة مشروم كبيرة، مثل تلك السحابة التي ظهرت في تفجير بيروت.

وعزز آخرون فرضية تنبؤ المسلسل بانفجار بيروت، بالحديث عن مبنى ظهر في المشهد الكارتوني يشبه آخر ظهر في تفجير بيروت ضمن المشاهد التي أعقبت الانفجار، مؤكدين أنه نفس المبنى.

View this post on Instagram A post shared by The Realest. (@toolazytowriteausername97) on Aug 5, 2020 at 4:04am PDT

لكن تقريرا لموقع "snopes"، أوضح أن الفيديو الذي نشره النشطاء تم التلاعب به، لأنه يجمع مشهدين من حلقتين مختلفتين، وذكر أن "هومر" دمر بالمتفجرات التي اشتراها غسالة أطباق وليس مدينة بأكملها، وهو ما يتناقض مع ما أوحى به الفيديو.

وقلل التقرير كذلك من أهمية تشابه المبنيين في المسلسل وفي بيروت، لأن تصميمهما يستخدم في تشييد أي مبني مشابه.

• تاريخ تنبؤ "سيمبسونز" بالأحداث

وسبق أن جرى الحديث عدة مرات سابقة عن تشابه لقطات من المسلسل الكارتوني مع أحداث وقعت بالفعل، مثل أحداث 11 سبتمبر 2001، ومقتل الأمريكي، جورج فلويد، وانتشار فيروس كورونا المستجد، وترشح دونالد ترامب لانتخابات الرئاسة الأمريكية، وأن مسلسل "ذا سيمبسونز" صدم الجميع بعد توقعاته للأحداث قبل وقوعه.

فقد سبق لمغردون القول أن مسلسل "ذا سيمبسونز"، توقع في عام 2000 أن يترشح دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما حدث بالفعل عام 2016، كما أن المسلسل تنبأ بما حدث في الحلقة الخامسة من الجزء الثامن للسلسلة الشهيرة "صراع العروش -Game Of Thrones".

وأضافوا أن مسلسل "ذا سيمبسونز" الكرتوني المثير للجدل، والذي بدأ عرضه قبل 30 عاما، توقع انتشار فيروس كورونا قبل 27 عاماً، واستنكروا قدرة صُناع العمل الكبيرة على توقع الأحداث؛ حيث اشتهر المسلسل بالعديد من التنبؤات الدقيقة منذ عرضه منذ أكثر من 30 عاما، وكانت آخر هذه التنبؤات الدبابير القاتلة.

حيث تحدثت الحلقة 21 من الموسم الرابع، عن وباء غامض يأتي من آسيا يدعى "إنفلونزا أوساكا" ليضرب بلدة "سبرينج فيلد"، وعندما يفتح سكانها صناديق البضاعة القادمة من اليابان من أجل الحصول على منتجاتهم؛ يعطس عامل ياباني في العبوات، وينتشر بذلك المرض المسمى أوساكا، ومن ثم يحل بالبلدة الصغيرة جائحة مخيفة تشبه إلى حد كبير ما يمر به العالم اليوم.

وخلال الأحداث يبحث أهل المدينة عن علاج لهذا المرض، ولكن الدكتور "جوليوس هيبرت"، يقول لهم إنه لا يوجد علاجا للوباء والحل الوحيد هو التزام البيت والراحة في الفراش، وأن أي علاج آخر سيكون وهميا، وهي طرق العلاج المتفق عليها لفيروس كورونا.

وفي حلقة أخرى، تنبأ المسلسل بأن دونالد ترامب سيغدو ذات يوم رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، حيث أظهر "ليزا سيمبسون" وهي تتولى الرئاسة بعدما يترك الرئيس دونالد ترامب البلاد في أزمة مالية.

وتنبأ سيمبسون أيضا بفيروس "إيبولا" في عام 1997، في مشهد من حلقة "ليزا ساكس"، عندما تقترح الأم "مارج" على ابنها المريض "بارت" أن يقرأ كتابًا بعنوان "جورج وفيروس إيبولا".

كما تنبأت عائلة سيمبسون أيضًا بشراء شركة "والت ديزني" لشركة "فوكس" منذ 20 عامًا تقريبًا، وهو ما حدث بالفعل عام 2017؛ حيث اشترت شركة ديزني الجزء الأكبر من شركة فوكس، مقابل 52 مليار دولار.

وعائلة سيمبسون (The Simpsons)، هو مسلسل أمريكي كرتوني كوميدي من إنتاج شركة فوكس وهو موجه للكبار فقط، ويعد أطول وأنجح مسلسل كرتوني يعرض على شاشات التلفزيون الأمريكي، وهو فكرة وتأليف مات جرينينج.

ويتحدث المسلسل عن أسرة تعيش في مدينة "سبرينج فيلد"، مكونة من الأم "مارج" والأب "هومر" وأطفالهم الثلاثة "بارت وليزا وماجي".