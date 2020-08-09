غادة والي: الجماعات الإرهابية توفر الحماية لعصابات المخدرات والاتجار في البشر

قالت الدكتورة غادة والي، رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، ووزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، إن هناك ارتباطًا وثيقًا بين عصابات الجريمة المنظمة والاتجار في البشر والمخدرات، بالجماعات الإرهابية.

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، تقديم الإعلامية لبنى عسل، أن العلاقة بين تلك الجماعات تبادلية، حيث تقوم جماعات الجريمة المنظمة بتوفير الدعم المادي للإرهاب، وأيضًا الجماعات الإرهابية تقوم بتوفير الحراسة للعمليات الإجرامية من تهريب مخدرات واتجار في البشر وخلافه.

وتابعت «والي»: «نقوم في الأمم المتحدة برصد وتحليل تلك العلاقة وتوفير معلومات يتم تبادلها بين الدول الأعضاء، وأيضًا إصدار دوريات بكل ما يستجد في ارتباط هذه العصابات بالإرهاب»، مؤكدة على استخدام الأقمار الصناعية بما يوفر الخرائط وتتبع المسارات لتلك العصابات المنظمة.

وذكرت «والي» أن آلية العمل في مكتب مكافحة الجريمة التي تترأسه، يعتمد على عدة محاور في العمل، من حيث بناء القدرات والتدريب، وكذلك إتاحة المعلومات، لافتًا إلى أهمية زيادة الوعي والتعامل مع الشباب.

يذكر أن غادة والي، تقدمت بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعمه المرأة المصرية، ولترشيحها لشغل منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، مشيرة أن هذا المنصب تحدي بالنسبة لها، وللمرأة المصرية والعربية عمومًا.