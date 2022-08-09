الصين تطلق 3 أقمار اصطناعية على متن الصاروخ التجاري سيريس-1 واي 3

أطلقت الصين، اليوم الثلاثاء، صاروخها الحامل "سيريس-1 واي 3" من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية بشمال غرب البلاد، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وانطلق الصاروخ من موقع الإطلاق الساعة 1211 ظهرا بتوقيت بكين، حيث تم إرسال ثلاثة أقمار اصطناعية إلى المدار المخطط لها.

وسيوفر قمران اصطناعيان من الثلاثة خدمات الاستشعار عن بعد التجارية، بينما سيتم استخدام الثالث للتحقق من تقنية الاستشعار عن بعد متعددة الوسائط لكاميرا الاستقطاب.

يشار إلى أن الصاروخ الحامل "سيريس-1" الذي يبلغ طوله 20 مترا وطورته شركة "قالاكتيك للتكنولوجيا الفائقة" ومقرها بكين، هو صاروخ صغير يعمل بالوقود الصلب وقادر على إرسال أقمار صناعية صغيرة إلى المدار.

ويمثل هذا الإطلاق الرحلة الثالثة لسلسلة صواريخ "سيريس-1".