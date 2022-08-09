أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي خلال المواجهات التي اندلعت اليوم الثلاثاء، في منطقتي باب الزاوية والمنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى خمسة، استشهد أحدهم متأثرا بجروحه.



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، قال مدير عام مستشفى عالية الحكومي طارق البربراوي، إن ثلاث إصابات وصلت إلى مستشفى عالية الحكومي، من بينهم الفتى مصطفي الهصيص من بلدة السموع، الذي سلمته قوات الاحتلال إلى طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، مشيرا إلى أن الإصابات وصفت بالمتوسطة، وتركزت بالفخذ والقدم.



وكان الفتى مؤمن ياسين جابر (16 عاما) استشهد متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في الخليل، في وقت سابق مساء اليوم، بينما أصيب شاب بالشريان الرئيسي بالفخذ وأُدخل لغرفة العمليات، ووصفت إصابته بالخطيرة.



وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتقاء ثلاثة شهداء و40 آخرين، بينها 4 في حالات حرجة، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس.



والشهداء الثلاثة هم إبراهيم النابلسي، إسلام صبوح، حسين جمال طه، والثلاثة من قادة كتائب شهداء الأقصى.