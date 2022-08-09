تشتهر محافظة جنوب سيناء بزراعة أشجار الزيتون بأنواعه، كون هذه الأشجار تحتاج إلى طقس دافئ على مدار العام شديد الحرارة خلال فترة نضج المحصول، وهو ما يتوافر بالمحافظة وخاصة بمدينة رأس سدر التي تتصدر مدن المحافظة في زراعة وإنتاج الزيتون وتليها مدينة الطور ثم نويبع وكلترين.

ويجني المزارعون، محصولهم الذي يترقبونه على مدار عام كامل في بداية شهر أغسطس الجاري ويستمر موسم الحصاد على 4 شهور طبقًا لنوع الزيتون.

وقال الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، إن إجمالي المساحة المنزرعة بأشجار الزيتون هذا العام بلغت 23 ألفًا و874 فدانًا على مستوى المحافظة، بينهم 20 ألف فدان بمدينة رأس سدر، وباقي المساحة موزعة بمدينة الطور، والمساحات بسيطة بمدن نويبع وسانت كاترين.

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريح لـ"الشروق"، أن نحو 90% من المساحة المنزرعة بأشجار الزيتون على مستوى المحافظة من الأشجار المنتجة لزيت الزيتون وهم "الكوناكي، والكورتينا، والبنزلينوا، والبيكوال"، وتتميز هذه الأصناف بزيادة نسبة الزيت بها خاصة "البنزلينوا، والبيكوال"، وتجري زراعة الأنواع الخاصة بالتخليل على نحو 10% من مساحة الزيتون بالمحافظة، وأشهرها أصنافها "التفاحي، والكالاماتا".

وأكد أن موسم جني ثمار الزيتون الخاص بالتخليل يبدأ من بداية شهر أغسطس من كل عام وتستمر عملية الجني نحو شهرين، ويجري البدء في حصاد الزيتون الخاص بإنتاج الزيت في بداية شهر سبتمبر من كل عام، ويزيد إنتاجية المحصول الزيت كما جرى تأخير جني المحصول.

ومن جانبه، قال محمود أحمد مهندس بأحد مزارع مدينة طور سيناء، إن محافظة جنوب سيناء تمتلك مقومات التربة والمناخ الملائمة لزراعة أشجار الزيتون بكافة أنواعه، ويبدأ موسم الجني بثمار الزيتون التي تصلح للتخليل، ويليه جني الأنواع الخاصة بإنتاج زيت الزيتون.

وأكد أنه جارٍ جني أجود وأفضل أنواع الزيتون الخاص بالتخليل، وهو"التفاحي" الذي يتميز بكبر حجمه ويشبه ثمرة التفاح في بداية نضجها، ويليه نوع "الكالاماتا"، وتجري عملية الجني على مراحل حيث يجري جني الثمار كاملة النضج ثم نعود مرة أخرى لجني باقي الثمار عقب اكتمال نضجها.

وأوضح، أنه يوجد على أشجار الزيتون من النوع "التفاحي" ثمار ذات لون أحمر هذه الثمار تكون تالفة لذا تترك على الأشجار حتى تسقط على الأرض، ويجري جني الثمار المكتملة النضج ذات اللون الأخضر كبيرة الحجم.

وأشار إلى أن كمية المحصول تختلف من عام لأخر، وتتوقف على مدى الاعتناء بالأشجار على مدار العام، إضافة إلى حالة الطقس، وتحتاج أشجار الزيتون إلى طقس حار وهو ما يتوافر في مدينة طور سيناء.

وعن أسعار الزيتون، أكد أن سعر الكيلو يختلف حسب العرض والطلب، وقد يصل أحيانًا إلى 17 جنيها.