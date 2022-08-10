 لاتفيا تمدد حالة الطوارئ مجددا على حدودها مع بيلاوس - بوابة الشروق
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لاتفيا تمدد حالة الطوارئ مجددا على حدودها مع بيلاوس

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 9 أغسطس 2022 - 11:51 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 أغسطس 2022 - 11:51 م

مددت لاتفيا حالة الطوارئ على حدودها مع بيلاروس حتى العشر من نوفمبر، وسط نزاع مستمر منذ عام بشأن عبور المهاجرين وحالة من القلق بسبب حرب روسيا ضد أوكرانيا المجاورة.

ويعني القرار الذي اتخذته الحكومة اليوم الثلاثاء أن حالة الطوارئ ستظل قائمة لمدة عام على نحو محدد، إذ كانت حكومة لاتفيا في فرضت حالة الطوارئ لأول مرة عندما سعى آلاف المهاجرين إلى عبور الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ودخول دول البلطيق وبولندا.

ويسمح تمديد حالة الطوارئ لحرس الحدود في لاتفيا بالاستمرار في إعادة المهاجرين الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني من بيلاروس.

وتظهر الأرقام الرسمية في لاتفيا أن حرس الحدود منعوا نحو 6800 محاولة من المهاجرين لعبور الحدود بشكل غير قانوني منذ الإعلان عن حالة الطوارئ في أغسطس 2021.

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