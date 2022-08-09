رئيس الوزراء الفلسطيني: الاحتلال يواصل ارتكاب جرائمه المفتوحة ضد شعبنا



قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن «الاحتلال الإسرائيلي يواصل الاحتلال ارتكاب جرائمه المفتوحة، ضد أبناء شعب فلسطين في جميع الأراضي المحتلة، من نابلس إلى الخليل، بعد غزة، وجنين».



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء الثلاثاء، أضاف اشتية، أن الفتى مؤمن ياسين جابر (16 عاما) قد ارتقى شهيدا مساء اليوم في مدينة الخليل، والذي احتفى به والداه قبل أيام عندما تخرج من كلية تدريب قلنديا، التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).



وتقدم رئيس الوزراء الفلسطيني، من عائلة الشهيد جابر بأحر العزاء وصادق مشاعر المواساة، سائلا المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد فتى في السابعة عشرة من عمره في الخليل برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.



وقالت الوزارة في بيان عبر «فيسبوك»، أن الفتى مؤمن ياسين جابر استشهد متأثرا بجروح حرجة للغاية، برصاص الاحتلال الحي في الصدر (اخترقت القلب)، في الخليل.



وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتقاء ثلاثة شهداء و40 آخرين، بينها 4 في حالات حرجة، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس.



والشهداء الثلاثة هم إبراهيم النابلسي، إسلام صبوح، حسين جمال طه، والثلاثة من قادة كتائب شهداء الأقصى.