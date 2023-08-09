الجيش الصومالي يقتل 25 من «مليشيات الخوارج» في عملية عسكرية

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أفاد تقرير صومالي بمقتل 25 من عناصر "مليشيات الخوارج" بينهم قيادي بارز في عملية عسكرية مشتركة للجيش الوطني والشركاء الدوليين بمحافظة هيران جنوب وسط البلاد.

ووفق وكالة الأنباء الوطنية الصومالية "صونا"، اليوم الأربعاء، "استهدفت العملية العسكرية التي جرت أمس الثلاثاء في منطقة مُكيلي التابعة لمدينة بولو بوردي مرآبا تستخدمه مليشيات الخوارج في إعداد المتفجرات".

وأشارت إلى أن "العملية العسكرية أسفرت عن مقتل 25 من المليشيات بينهم قيادي بارز يدعى إبراهيم طيري مسؤول النقل للمليشيات، وتدمير أربع سيارات مفخخة ،بالإضافة إلى تدمير 16 سيارة بينهم مركبات عسكرية".

ونقلت الوكالة عن ضابط في الجهات الأمنية قوله إن "العملية العسكرية المخططة استهدفت المرآب الذي تستخدمه المليشيات لتخزين السيارات الخاصة بها والمركبات العسكرية التي تصل من محافظات هيران وغلغدود وشبيلى الوسطى".