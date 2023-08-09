إجراءات عاجلة في الأمازون للتعامل مع أزمة المناخ

قررت دول في أمريكا الجنوبيّة،تقع ضمن أراضيها غابات الأمازون، إنشاء تحالف لمكافحة إزالة الغابات، حسبما جاء في إعلان مشترك صدر خلال قمّة في مدينة بيليم شمالي البرازيل.

وقالت الدول الموقّعة على الإعلان، وهي البرازيل وبوليفيا وكولومبيا والإكوادور وغيانا والبيرو وسورينام وفنزويلا، إنّ هذا التحالف يهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مكافحة إزالة الغابات، لمنع الأمازون من بلوغ نقطة اللاعودة.

خلال القمّة، دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، دول الأمازون إلى اتّخاذ إجراءات مشتركة عاجلة للحد من تدمير أكبر غابة مطيرة على كوكب الأرض.

وفي خطابه الافتتاحي إلى جانب رؤساء دول أمريكا الجنوبيّة الآخرين، شدد لولا على أنّ مكافحة إزالة الغابات أمر أساسي للتعامل مع التدهور الحاد لتغيّر المناخ.

وتزامن افتتاح القمة مع إعلان مرصد كوبرنيكوس الأوروبي أنّ شهر يوليو الماضي، حطّم المستوى القياسي لأكثر الأشهر حرّاً على الإطلاق في العالم بفارق 0,33 درجة مئوية عن يوليو 2019.

ووصف «لولا» القمّة بأنّها نقطة تحوّل، ونقلت عنه قناة الآن القول: «استئناف تعاوننا وتوسيعه بات أكثر إلحاحًا من أيّ وقت مضى… يجب علينا تعزيز رؤية جديدة للتنمية المستدامة والشاملة في المنطقة، عبر الجمع بين الحفاظ على البيئة وإيجاد فرص عمل».

وجمعت القمة، ممثلين للدول الثماني الأعضاء في منظمة معاهدة التعاون في (منطقة) الأمازون التي أنشئت عام 1995 لحماية هذه المنطقة الشاسعة التي تضم نحو 10% من التنوع البيولوجي على الكوكب.

وتستضيف مدينة بيليم الساحلية، البالغ عدد سكّانها 1,3 مليون نسمة، مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 30) عام 2025.

ودعيت إلى القمة دول غير أعضاء في منظمة معاهدة التعاون في (منطقة) الأمازون، خصوصا فرنسا التي تقع غويانا الفرنسية التابعة لها في منطقة الأمازون، وتتمثّل فرنسا في القمة بسفيرتها لدى برازيليا بريجيت كوليه.