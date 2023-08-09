الجيش الأوكراني يقصف دونيتسك 7 مرات في ساعة واحدة

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أعلنت بعثة "جمهورية دونيتسك الشعبية" لدى مركز التحكم والتنسيق المشترك بشأن القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت دونيتسك 7 مرات خلال ساعة واحدة حيث أطلقت 26 قذيفة.

وقالت البعثة، عبر قناتها على تليجرام، إن القوات الأوكرانية أطلقت 26 قذيفة من عيار 155 ملم على منطقتي بتروفسكي وكييفسكي في دونيتسك من الساعة 06:30 صباحا حتى 07:20 صباحا بتوقيت موسكو، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضافت البعثة أن جمهورية دونيتسك الشعبية تعرضت إجمالا للقصف 12 مرة اليوم بأكثر من 40 قذيفة.