أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم، تباطؤ وتيرة نمو الوظائف في كوريا الجنوبية خلال يوليو الماضي، للشهر الرابع على التوالي ليتراجع معدل نمو الوظائف إلى أقل مستوى له منذ 29 شهرا، في ظل استمرار التحدي في التوظيف لدى الشباب في العشرينات من العمر.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء، نقلا عن وكالة الإحصاء الكورية، أن عدد العاملين في كوريا الجنوبية وصل في يوليو الماضي، إلى 28.68 مليون عامل بزيادة حوالي 211 ألفا عن نفس الشهر من العام الماضي.

وأفادت بأن نسبة البطالة في البلاد بلغت 2.7 في المائة في الشهر الماضي بانخفاض 0.2 نقطة مئوية خلال الفترة المذكورة.

وقد تباطأت إضافة الوظائف في البلاد على أساس سنوي لمدة 9 أشهر متتالية حتى فبراير قبل أن تنتعش في مارس عندما تم إضافة 469 وظيفة. لكن استمر النمو في التباطؤ منذ أبريل.

يذكر أن بنك كوريا المركزي أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند 3.5 في المائة ثابتا للمرة الرابعة على التوالي. وقبل ذلك، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي سبع مرات على التوالي في الفترة من أبريل عام 2022 إلى يناير عام 2023، حيث عادة ما يعيق ارتفاع تكاليف الاقتراض التوظيف، حيث تقوم الشركات والأسر بخفض إنفاقها.