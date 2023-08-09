سيعود فريق ديبورتيفو أفيس للمشاركة في مسابقات الاتحاد البرتغالي لكرة القدم في الموسم الجديد، بعد توقف النشاط الرياضي بالنادي منذ عام 2020.

وعانى نادي ديبورتيفو أفيس البرتغالي من أزمة مالية طاحنة، تسببت في إعلانه الإفلاس وإيقاف النشاط الرياضي بالنادي، ولكنه سيعود هذه المرة بعد الاستحواذ عليه من مؤسسة "SAD" المالية، كما تم تغيير مسمى النادي إلى "أفيس ساد"، حسبما ذكرت صحيفة "maisfutebol" البرتغالية.

ومن المقرر أن يخوض فريق أفيس ساد مباراته الرسمية الأولى بعد عودته من جديد، يوم السبت القادم أمام بيلينينسش في دوري القسم الثاني البرتغالي.

وكان أشرف عبد العزيز، محامي محمود عبد المنعم كهربا، قد صرح بـ أن النادي البرتغالي سيتحمل 50٪ من قيمة الغرامة الموقعة على اللاعب لصالح نادي الزمالك.

يُذكر أن كهربا انتقل إلى ديبورتيفو أفيس في صيف 2019، قبل نهاية عقده مع ناديه السابق الزمالك، لذلك قررت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" بمعاقبة اللاعب بـ الإيقاف لمدة 6 أشهر إلى جانب دفع غرامة مالية قدرها 2 مليون دولار إلى جانب فوائد التأخير.