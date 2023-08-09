مايكل سينكو: مصر واحدة من أجمل بلاد العالم

أعرب مصمم الأزياء العالمي مايكل سينكو، عن سعادته بتواجده في مصر؛ لإطلاق مجموعة من أحدث صيحات الموضة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى.

وقال سينكو، خلال الموتمر الصحفي، الذي انعقد مساء اليوم الأربعاء، بنورث سكوير مول؛ للكشف عن تفاصيل عرض الأزياء الخاص به: "شرف لي أن أكون بمصر، فهي واحدة من أجمل بلاد العالم، وقد زرتها مرات عديدة من قبل، لكن هذه هي المرة الأولى التي أعرض بها مجموعة من أحدث تصميماتي".

وينظم مهرجان العلمين الجديدة عرض أزياء للمصمم العالمي مايكل سينكو، غدا الخميس، بنورث سكوير مول، وذلك بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام.

مهرجان العلمين الجديدة يعد أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط، حيث يتضمن 12 نشاطا فنيا ورياضيا، منها: عروض أزياء، وبطولة لكرة القدم الشاطئية، وبطولة للتجديف، وبطولة بادل، وبطولة ترياثلون سباق ثلاثي، وتحدي جيت سكي، وحفلات غنائية لفنانين من جميع أنحاء العالم.